П'яти авіакомпаніям видали права на рейси з обласних центрів України

Комісія з формування та реалізації державної політики у сфері експлуатації повітряних ліній Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби видала авіакомпаніям «Міжнародні авіалінії України», «Візз Ейр Україна», «Роза вітрів», «Хорс» і «Урга» права на виконання міжнародних і внутрішніх рейсів із обласних центрів України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Зокрема, за результатами розгляду заяв авіаперевізників комісія надала авіакомпанії «Візз Ейр Україна» права на виконання міжнародних регулярних рейсів на лінії Донецьк-Будапешт (Угорщина), авіакомпанії «Роза вітрів» - на лініях Київ-Ларнака (Кіпр) і Київ-Салоніки (Греція), авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» - на лінії з Києва до Ріміні, з основних регіональних аеропортів Одеси, Харкова, Львова, Донецька до Бургас (Болгарія), Енфіду (Туніс), Монастір (Туніс), Іракліон (Греція), а також на низку інших курортних напрямків.

Вищезгадана комісія також задовольнила заяви авіакомпаній «Хорс» і «Урга» про призначення на лінію Київ-Чернівці.

Як повідомляв УНІАН, порядок надання прав на виконання рейсів авіакомпаніями, що працюють в Україні, закріплено наказом Мінінфраструктури й визначає чіткий механізм допуску авіаперевізників до конкретних повітряних ліній.

У період із травня по жовтень 2013 року комісія надала 235 прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання чартерних рейсів, зокрема 203 права в період зимової навігації 2013-2014 року.

Довідка УНІАН. Протягом 2013 року на ринку пасажирських авіаперевезень працювало 40 авіакомпаній, серед яких 33 вітчизняні. Лідерами за підсумками 2013 року стали «Міжнародні авіалінії України», пасажиропотік яких зріс на 69,5%, «Візз Ейр Україна» (на 58,1%), «ЮТейр-Україна» (у 2,3 раза) і «Роза вітрів», незважаючи на скорочення пасажиропотоку на 15,6%.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Компанія планує в період із червня по листопад розширити свій флот до 35 літаків, який зараз становить 33 повітряних судна.