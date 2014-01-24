Контакт-центр «Укрзалізниці» з організації вантажоперевезень обслужив перших клієнтів

Контакт-центр з організації вантажних перевезень, відкритий Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 20 січня на базі її структурного підрозділу ДП «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), надав інформаційну підтримку першим 60 клієнтам, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«За перші три дні роботи в контакт-центр «Укрзалізниці» з організації вантажних перевезень надійшло понад 60 звернень в телефонному режимі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, центр забезпечує інформаційну підтримку вантажовідправників і експедиторів завдяки режиму онлайн-спілкування з метою оперативного вирішення проблемних питань, які виникають в ході організації процесу перевезень вантажів.

Більшість перших звернень від учасників перевізного процесу стосувалися узгодження плану перевезень, порядку укладання договору, оплати за перевезення, а також оформлення документів в автоматизованій системі.

У прес-службі наголосили, що контакт-центр працює над поступовим розширенням переліку сервісних послуг. Зокрема, планується прискорити процес обміну інформацією між різними учасниками транспортного ринку, збільшити обсяг доступної інформації і кількість одночасно обслуговуваних клієнтів, а також розвивати міжнародні зв'язки.

«У перспективі такий крок дозволить досягти кооперації всіх суб'єктів транспортного ринку, забезпечить рішення для клієнта в режимі онлайн будь-яких питань з організації перевезень за принципом «від дверей до дверей», - наголосили в прес-службі.

Цей контакт-центр у перспективі забезпечуватиме взаємозв'язок з різними організаціями, відомствами і міністерствами. У зв'язку з цим у цей час розробляється схема сервісної підтримки з використанням різних інформаційних ресурсів, зокрема даних УТЛЦ.

Також повідомляється, що поточна робота фахівців контакт-центру полягатиме у наданні вичерпної інформації щодо контрагентів «Укрзалізниці» і УТЛЦ, зокрема, це міністерства і відомства, які виконують дозвільні, контрольні та допоміжні функції стосовно логістичного процесу вантажних перевезень, підприємства суміжних видів транспорту, а також іноземні логістичні компанії, які будуть виступати в якості партнерів УТЛЦ.

Як повідомляє прес-служба, «Укрзалізниця» надалі планує об'єднати інформаційну базу контакт-центру з базами контрагентів УТЛЦ і відкритими інформаційними базами. Зокрема, контакт-центр планує взаємодіяти з Адміністрацією морських портів, операторами/власниками рухомого складу, вантажовідправниками і вантажоодержувачами, перевізниками третіх країн, експедиторськими, судноплавними і стивідорними компаніями, брокерами та ін

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 20 січня відкрила контакт-центр з організації вантажоперевезень на базі свого структурного підрозділу ДП «Український транспортно-логістичний центр», який вдосконалює процес надання транспортних послуг для клієнтів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) - структурний підрозділ «Укрзалізниці», яке розпочало свою роботу в листопаді 2011 року. Робота підприємства направлена на оптимізацію вантажних перевезень в Україні, централізоване управління вагонами всіх державних вагонних компаній, удосконалення системи надання транспортних послуг, підвищення їх якості, а також залучення додаткових вантажопотоків.

УТЛЦ використовує в своїй роботі з клієнтом принцип «єдиного вікна» - вантажовласникові достатньо звернутися в центр для укладення договору, а всі інші операції по організації перевізного процесу здійснюються дистанційно.