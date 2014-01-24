Придніпровські залізничники за рік отримали 26 млн грн за страховими полісами

Працівники Придніпровської залізниці (Придніпровська залізниця) минулого року скористалися страховими медичними полісами на суму понад 25,7 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Минулого року працівники Придніпровської магістралі скористались страховими медичними полісами більш ніж 16 тис. випадків на загальну суму понад 17,3 млн грн, а пенсіонери підприємства - більш ніж в 10 тис. випадків на загальну суму понад 8,4 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, на початок 2014 року на Придніпровській магістралі було застраховано 83,397 тис. співробітників, з яких 33,106 тис. - пенсіонери.

Також повідомляється, що минулого року за сумлінне виконання службових обов'язків та високі показники роботи 535 придніпровських залізничників були заохочені державними, урядовими та відомчими нагородами - медалями, орденами, почесними грамотами, подарунками та грошовими преміями від вищих галузевих установ.

Довідка УНІАН. З 1 листопада 2013 року на Придніпровській залізниці діє нова програма добровільного медичного страхування (ДМС) «Стандарт-4», яка значно розширює для працівників галузі можливості отримувати необхідну медичну допомогу, зокрема, проходити діагностичні обстеження, одержувати відшкодування витрат за хірургічні втручання, придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення і т.д.

Придніпровська залізниця розглядає медичне страхування як засіб соціального захисту своїх працівників та мотивації їх до поліпшення якості роботи персоналу і оплачує половину вартості ДМС за своїх співробітників і повну вартість - за пенсіонерів.