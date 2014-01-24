Придніпровські залізничники за рік отримали 26 млн грн за страховими полісами

18:52, 24 січня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Працівники придніпровської залізниці скористалися страховими медичними полісами у понад 16 тис. випадків

На начало 2014 года уже застраховано 83,397 тыс. сотрудников

Працівники Придніпровської залізниці (Придніпровська залізниця) минулого року скористалися страховими медичними полісами на суму понад 25,7 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Минулого року працівники Придніпровської магістралі скористались страховими медичними полісами більш ніж 16 тис. випадків на загальну суму понад 17,3 млн грн, а пенсіонери підприємства - більш ніж в 10 тис. випадків на загальну суму понад 8,4 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, на початок 2014 року на Придніпровській магістралі було застраховано 83,397 тис. співробітників, з яких 33,106 тис. - пенсіонери.

Також повідомляється, що минулого року за сумлінне виконання службових обов'язків та високі показники роботи 535 придніпровських залізничників були заохочені державними, урядовими та відомчими нагородами - медалями, орденами, почесними грамотами, подарунками та грошовими преміями від вищих галузевих установ.

Довідка УНІАН. З 1 листопада 2013 року на Придніпровській залізниці діє нова програма добровільного медичного страхування (ДМС) «Стандарт-4», яка значно розширює для працівників галузі можливості отримувати необхідну медичну допомогу, зокрема, проходити діагностичні обстеження, одержувати відшкодування витрат за хірургічні втручання, придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення і т.д.

Придніпровська залізниця розглядає медичне страхування як засіб соціального захисту своїх працівників та мотивації їх до поліпшення якості роботи персоналу і оплачує половину вартості ДМС за своїх співробітників і повну вартість - за пенсіонерів.

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