«Укрзалізниця» з 15 лютого змінить графік поїзда Трускавець - Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 15 лютого 2014 року змінить графік курсування поїзду № 50/49 за маршрутом Трускавець – Київ, що дозволить скоротити час у дорозі майже на дві години, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, починаючи з 15 лютого, поїзд відправлятиметься на постійній основі з Трускавця о 20:10 і прибувати до Києва о 7:15. До 15 лютого цілорічний поїзд курсуватиме за діючим графіком: відправлення з Трускавця о 19:46, прибуття до столиці о 8:39.

У зворотному напрямі поїзд № 49 Київ - Трускавець курсуватиме без змін і відправлятиметься з Києва о 20:18 і прибувати до Трускавця о 9:01. Таким чином, час перебування в дорозі за вищезгаданим маршрутом скоротиться на одну годину і 48 хвилин.

За даними прес-служби, середня населеність поїзду № 50/49 сполученням Трускавець - Київ в 2013 році становила 95% (715 пасажирів).

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з метою задоволення попиту на пасажирські перевезення в період проведення ХХII Олімпійських зимових ігор 2014 у місті Сочі (Росія) призначила додаткові рейси поїзду № 18/17 за маршрутом Київ – Адлер у період з 24 січня по 23 лютого 2014 року, за винятком 15 лютого.

В цілому перевезення пасажирів з України до місця проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі забезпечуватимуться трьома парами поїздів.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.