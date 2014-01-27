«Укрзалізниця» збільшила відправку вантажів з використанням уніфікованої накладної

Залізниці України за підсумками 2013 року збільшили відправку вантажів з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС, в 1,6 рази - до 57,8 тис. відправок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, за вказаний період за уніфікованою накладною ЦІМ/СМГС було здійснено 31,203 тис. відправок на експорт (з них 2,675 тис. контейнерних і 28,528 тис. вагонних) і 1,161 тис. відправок на імпорт (з них 665 контейнерних і 496 вагонних).

При цьому у транзитному сполученні з використанням уніфікованої накладної здійснено 25,45 тис. відправлень (з них 14,095 тис. контейнерних і 11,355 тис. вагонних).

Основним вантажем, який перевозився у 2013 році за уніфікованою накладною на експорт, серед контейнерних відправок були порожні контейнери під навантаження в напрямку Румунії, серед вагонних відправок - ліс і лісоматеріали, металопрокат, хімічні добрива, кварцит, цукор та інші вантажі.

Основним вантажем на імпорт з використанням вищевказаної накладної серед контейнерних відправок були лісоматеріали, деревостружкові плити та порожні власні контейнери, серед вагонних відправок - плити ДСП, сталь, бензин.

Основними транзитними вантажами за уніфікованою накладною серед контейнерних відправок були запчастини до автомобілів, порожні контейнери, дерев'яна тара, серед вагонних відправок - повернення власних порожніх піввагонів, цистерн, цукор, меблі, папір.

Крім того, у 2013 році за вказаною накладної в Україну здійснювалися перевезення з Румунії, Чехії, Словаччини, Німеччини.

Транзитом по території України до Казахстану здійснювалися перевезення з Румунії та Молдови, а також в Росію з Румунії, Чехії і Словаччини.

"Використання ЦІМ/СМГС, яка є єдиним перевізним документом для країн з різним транспортним правом, сприяє спрощенню залізничних перевезень для вантажовідправників", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2012 році здійснили 35,2 тис. відправок вантажів з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС, зокрема понад 12 тис. - транзитом по території України.

Довідка УНІАН. Перевізний документ - уніфікована накладна ЦІМ/СМГС зближує дві правові транспортні системи Сходу і Заходу, оскільки в міжнародному вантажному сполученні діють різні правові системи з перевезення вантажів (ЦІМ і СМГС).

Використання уніфікованої накладної спрощує процедуру перетину кордону, прискорює рух вантажів через кордон, забезпечує правові гарантії клієнтам при перевезеннях вантажів залізничним транспортом з країн Європи до країн Азії, підвищує ефективність товарообігу, покращує якість обслуговування і зменшує транспортні витрати вантажовідправників.

Рішення про впровадження єдиної накладної ЦІМ/СМГС було прийнято на 34-й сесії Ради міністрів транспорту Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) 13-15 червня 2006 року в Софії.