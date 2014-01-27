Дніпропетровський вокзал збільшив відправлення поїздів в 1,6 разу

Один із найбільших вокзалів Придніпровської залізниці (ПЗ) Дніпропетровськ-Головний в 2013 році відправив 27,679 тис. поїздів, що в 1,57 разу більше, ніж у 2012 році, повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, у дальньому сполученні зі станції Дніпропетровськ-Головний було відправлено 13,241 тис. поїздів, а у приміському - 14,438 тис. поїздів.

За даними прес-служби, залізничники минулого року прийняли 76,353 тис. одиниць ручної поклажі в автоматичних та стаціонарних камерах схову вокзалу.

Серед додаткових послуг, пропонованих залізничним вокзалом, у 2013 році понад 4,465 тис. пасажирів скористалися кімнатами відпочинку центрального вокзалу Дніпропетровська, а також 2,572 тис. осіб скористалися залом очікування для пасажирів з дітьми.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця за 2012 рік відправила і прийняла на станції Дніпропетровськ-Головний 17,531 тис. поїздів.

Придніпровська залізниця у 2013 році перевезла у дальньому сполученні 21,670 млн пасажирів.

Читайте такожПридніпровська залізниця недоотримала 25 млн грн за перевезення пільговиків

Довідка УНІАН. Залізничний вокзал Дніпропетровськ-Головний - один із найбільших вокзалів Придніпровської залізниці.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.