Південно-Західна залізниця збільшила перевезення вантажів на 3%

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у 2013 році збільшила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,9% - до 37,720 млн тонн з 36,641 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, минулого року Південно-Західна залізниця збільшила перевезення вантажів в експортному сполученні порівняно з 2012 роком на 8,2% - до 21,68 млн тонн, а вантажоперевезення у внутрішньому сполученні скоротилися на 3,4% - до 16,04 млн тонн.

За звітний період ПЗЗ було ввезено 29,740 млн тонн імпортних вантажів, що на 3,4% більше показника 2012 року.

Обсяг перевезення транзитних вантажів, що проходять на ділянках Південно-Західної магістралі, які були перевезені іншими залізницями України, в 2013 році також скоротився порівняно з 2012 роком на 4,02% - до 16,01 млн тонн.

За даними прес-служби, найбільший обсяг перевезених вантажів торік припадав на будматеріали - 20,73 млн тонн, далі йдуть зернові вантажі - 6,11 млн тонн, лісові вантажі - 2,49 млн тонн, промислова сировина - 1,43 млн тонн, цемент - 1,28 млн тонн, нафта та нафтопродукти - 1,27 млн тонн та інші види вантажів.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця в 2012 році збільшила перевезення вантажів на 5,3% у порівнянні з 2011 роком - до 36,6 млн тонн.

Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця" в 2012 році збільшило чистий дохід на 5,3% - до 9,872 млрд грн з 9,375 млрд грн в 2011 році.

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Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Біля 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

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