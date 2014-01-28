«Укрзалізниця» з початку року збільшила перевезення вантажів на 2,8%

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізничним транспортом України з 1 по 26 січня 2014 року, склав 22,9 млн тонн, що на 2,8% більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на головне управління перевезень відомства.

«З 1 по 26 січня 2014 року «Укрзалізниця» завантажила 22,9 млн тонн вантажів, або 357,208 тис. вагонів. Це на 2,8% більше, ніж було завантажено за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на залізницях країни за вказаний період збільшилося завантаження наступних номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року: завантаження вугілля кам'яного - на 12,1% - до 6,7 млн тонн, руди - на 2% - до 5,4 млн тонн, зерна - на 23,6% - до 2 млн тонн, чорних металів - на 7,6% - до 2,2 млн тонн, флюсів - на 1,3% - до 1 млн тонн.

Крім того, на залізницях країни за вказаний період скоротилося завантаження наступних номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року: завантаження солі - на 44,5% - до 76,2 тис. тонн, добрив - на 32,1% - до 501,2 тис. тонн, нафтових вантажів - на 20,4% - до 268,9 тис. тонн, будівельних вантажів - на 6,2% - до 1,5 млн тонн.

За даними прес-служби, серед усіх залізниць України, Донецька залізниця з початку року збільшила перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 7,7% - до 9 млн тонн, Південно-Західна магістраль також збільшила вантажоперевезення на 5,6% - до 1,9 млн тонн.

Південна залізниця збільшила перевезення вантажів на 8,3% - до 2,1 млн тонн, а Придніпровська залізниця зменшила перевезення вантажів на 1,4% - до 7,5 млн тонн.

Також повідомляється, що Одеська залізниця з початку року скоротила перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 5,3% - до 1,4 млн тонн, а Львівська магістраль також скоротила перевезення вантажів на 9% - до 1 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.