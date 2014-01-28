Україна 14 березня планує підписати угоду про єдине небо з ЄС

Україна має намір 14 березня підписати угоду про єдиний авіаційний простір з ЄС, яка була парафована в кінці листопада 2013 року.

Про це журналістам на прес-конференції повідомив голова Державіаслужби України Анатолій Колесник.

"Якщо буде підписана угода 14 березня ми будемо працювати над нормативними документами. Необхідно буде прийняти 84 регуляції, з яких виходять ще 400 нормативних документів", - повідомив Колесник.

За його словами, це є основним завданням Державіаслужби в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Україна і Європейський союз парафували Угоду про спільний авіапростір на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року. Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому та операційному співробітництву.