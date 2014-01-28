Збитки Придніпровської залізниці від незаконного втручання в її роботу збільшилися в 4 рази

Збитки Придніпровської залізниці (ПЗ) у 2013 році від незаконного втручання сторонніх осіб в роботу збільшився порівняно з 2012 роком у 4 рази - до 102,9 тис. грн з 25,7 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, минулого року Придніпровська залізниця зафіксувала 37 випадків незаконного втручання сторонніх осіб у діяльність залізничного транспорту, що майже на 14% випадків менше, ніж у 2012 році.

Прес-служба відзначає, що більшість фактів незаконного втручання було зафіксовано на крадіжках елементів рухомого складу та вантажів - 18 випадків, а також 2 випадки - повідомлення про закладення вибухівки в поїздах, на вокзалах і станціях.

Також повідомляється, що Придніпровська магістраль зафіксувала 3 випадки знаходження сторонніх предметів на колії, що призвело до наїзду на них рухомого складу, по 2 випадки - перекриття руху поїздів сторонніми особами та кидання різних предметів у поїзди, а також один випадок насильницьких дій щодо працівників галузі.

За даними прес-служби, в результаті несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізниці минулого року збільшилася кількість затриманих поїздів порівняно з показником 2012 року на 30,2% - до 69 поїздів на 65,5 годин з 53 поїздів. Зокрема, 7 поїздів - в результаті ДТП на залізничних коліях та переїздах, що призвело до затримки поїздів у середньому на 7 годин 19 хв.

Також повідомляється, що 9 випадків затримки поїздів в 2013 році були пов'язані з виявленням і знешкодженням застарілих боєприпасів, знайдених на об'єктах залізничної інфраструктури, а також у самому рухомому складі.

Прес-служба нагадала, що незаконне посягання на майно залізниць можуть призвести до виникнення аварійних ситуацій, що загрожують безпеці руху поїздів, за що передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2013 році зафіксувала 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,56 тис. грн, в результаті чого було затримано 484 поїзда в сумарній кількості на 411 годин.

Придніпровська залізниця у 2013 році зафіксувала 54 випадки вандалізму в приміських поїздах на 85,5 тис. грн, що на 45,95% випадків більше, ніж у 2012 році.

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Довідка УНІАН. Відповідно до статті 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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