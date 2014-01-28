Для боротьби зі снігом за добу були задіяні майже 7 тис. залізничників

Залізниці для забезпечення руху поїздів у складних метеоумовах розгорнули цілодобові штаби по боротьбі зі снігом, задіявши за минулу добу 6,7 тисяч залізничників.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на головне управління колійного господарства відомства.

«Роботи з прибирання снігу, очищення колій і стрілкових переводів тривають цілодобово... Залізничники вживають усіх можливих заходів, щоб навіть у складних погодних умовах забезпечувати перевезення пасажирів і вантажів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, 211 залізничників були задіяні на Придніпровській та Одеській залізницях на роботах по боротьбі з налипанням снігу на контактній мережі.

Згідно з повідомленням, найбільша товщина снігового покриву спостерігалася на станціях Сянки Львівської залізниці - 20 см, Хутір-Михайлівський Південно-Західної магістралі - 23 см, Дніпропетровськ Придніпровської залізниці - 20 см, Помічна та Знам'янка Одеської магістралі - 20 см, Волноваха - 9 см і Амвросіївка Донецької залізниці - 12 см.

Для прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій і шляхів залізничники задіяли 12 снігоочисних машин, які вивезли 7100 куб. м снігу, виконавши 21 рейс.

Також колійники очистили від снігу 57 під'їзних колій на станціях та 7,794 тис. стрілкових переводів.

Велика частина працівників була задіяна на Одеській, Придніпровській і Львівській залізницях.

Крім того, залізниці країни в цей період організували постійну роботу по боротьбі з утворенням ожеледі на пристроях електропостачання. Так, за даними головного управління електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці", за останню добу на ділянках, де утворилася ожеледь, працювало 11 одиниць спеціальної техніки з оббивки ожеледі, а також застосовувалися схеми її плавлення.

Також повідомляється, що на залізницях функціонують штаби по боротьбі з несприятливими погодними умовами, а також встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств.

Разом з тим, залізниці країни узгодили плани боротьби з негодою та визначені місця вивантаження снігових мас.

Як повідомляв УНІАН, в структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

Раніше "Укрзалізниця" заявляла про підготовку вокзалів та вокзальних комплексів у всіх регіонах України до роботи в зимовий період.

Довідка УНІАН. До роботи в зимовий період у господарствах електропостачання підготовлено 218 механізмів з оббивки ожеледі, 76 од. пневмобарабанів на електровозах, 113 од. пневмобарабанів на тепловозах, 588 схем плавлення ожеледі та профпідогріву.