Прибуток Ford у 2013 році зріс на 26%

Чистий прибуток американського автомобільного гіганта Ford Motor Co. у 2013 році збільшилася на 26% порівняно з 2012 роком, склавши приблизно 7,2 мільярда доларів, повідомляється у звіті компанії, повідомляє "Прайм".

Прибуток у перерахунку на одну звичайну акцію зріс до 1,76 долара проти 1,42 долара попереднього року. Виручка автоконцерну становила 147 мільярдів доларів, що на 10% більше показника за 2012 рік.

За четвертий квартал Ford наростив чистий прибуток майже вдвічі до 3,04 мільярда доларів з 1,6 мільярда доларів. Прибуток на акцію становив 0,74 долара проти 0,4 долара в четвертому кварталі 2012 року. Аналітики очікували прибуток на акцію у 0,28 долара. Виручка зросла на 3,6%, становивши 37,6 мільярда доларів.

Прогноз компанії за доподаткового прибутку, що очікувалася на рівні більше 8 мільярдів доларів за підсумками року, виправдався. Показник становив 8,57 мільярда доларів, що є одним з найкращих результатів в історії Ford. "Минулий рік був видатним з точки зору фінпоказників компанії. Ми маємо гарні позиції для успіху в 2014 році", - заявив глава компанії Алан Муллалі.

У поточному році доподатковий прибуток очікується в діапазоні 7-8 мільярдів доларів.

Концерн Ford був заснований в 1903 році Генрі Фордом, який створив його, отримавши на розвиток бізнесу 28 тисяч доларів від п'яти інвесторів. Компанія отримала популярність як перша у світі, яка застосувала класичний автоскладальний конвеєр. Концерн, штаб-квартира якого знаходиться в місті Дірборн, штат Мічиган, входить у двадцятку найбільших корпорацій США.