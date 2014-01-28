Львівська залізниця скоротила перевезення пасажирів у період зимових свят

Львівська залізниця (ЛЗ) у період новорічних та різдвяних свят з 19 грудня 2013 року по 20 січня 2014 року скоротила перевезення пасажирів у далекому сполученні в порівнянні з аналогічним періодом 2012/2013 рр. на 5,7% - до 591,389 тис. осіб з 626,838 тис. Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

Зокрема, у період з 19 по 31 грудня 2013 року львівська залізниця перевезла у далекому сполученні 228,962 тис. пасажирів, що на 3,3% менше аналогічного періоду 2012 року, а з 1 по 20 січня 2014 року - 362,427 тис. осіб, що на 7,1% менше аналогічного періоду 2013 року.

За даними прес-служби, у період зимових свят Львівська магістраль забезпечила групову перевезення 1,362 тис. дітей відповідно 44 заявками.

Крім того, у період з 19 по 31 грудня минулого року було повернуто 11,4% квитків від загального обсягу продажів, а з 1 по 20 січня поточного року - 14,7% проїзних документів.

Як повідомляв УНІАН, залізниці країни в період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2013 року по 13 січня 2014 року перевезли понад 2,1 млн пасажирів у далекому сполученні, з них 26,4 тис. дітей.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України і проходить по території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.