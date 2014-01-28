Іспанська компанія буде стежити за ділянкою дороги Київ-Чоп

Іспанська компанія Elsamex SA, яка виграла відкритий міжнародний тендер, згідно з підписаним з Державним агентством автомобільних доріг України («Укравтодор») 31 грудня 2013 року пілотним контрактом, здійснюватиме експлуатаційне утримання ділянки автомобільної дороги Київ-Чоп від р. Броди до р. Стрий протягом 7 років. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укравтодору».

«Успішна реалізація пілотного проекту дозволить надалі використовувати цю практику по всій території України», - цитує прес-служба голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Євгена Прусенко.

За його словами, це дозволить створити конкурентне середовище в галузі, підвищити якість експлуатаційного стану доріг і значно зменшити витрати державного бюджету.

Згідно з повідомленням, компанія Elsamex SA буде отримувати оплату своїх послуг не за виконані обсяги робіт, а за експлуатаційний стан автомобільної дороги, після приведення її відповідно до необхідного рівня.

За умовами контракту, зазначена компанія не тільки виконає капітальний ремонт 2 об'єктів, розташованих на ділянці в обхід Олеської і Гамалеевской дамби, але і встановить додаткове освітлення, облаштує пункти вагового контролю і встановить метеостанції.

За даними «Укравтодору», перші ремонтні роботи розпочнуться вже навесні цього року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив будівництво трьох автомагістралей на умовах концесії, що передбачає в подальшому встановлення плати за проїзд по них. Зокрема, мова йде про автомагістралі: Львів - Краковець, Ульянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь, а також Новомосковськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») вже підготував 7 проектів будівництва нових доріг, які найближчим часом будуть виставлені на концесійні конкурси.

Залежно від фінансової моделі концесійної дороги вартість проїзду для легкових автомобілів може становити 30 копійок за кілометр, а для вантажних - 1 грн за кілометр.

Іспанська компанія ELSAMEX є спеціалізованою компанією, яка пропонує всі послуги, пов'язані з діяльністю технічного обслуговування і експлуатації доріг. Компанія має понад 20 років досвіду роботи в галузі збереження і підтримки всіх видів інфраструктури, зокрема доріг і магістралей, мостів, віадуків, тунелів і розводок, міських доріг. На сьогодні компанія має понад 25 договорів на обслуговування з різними організаціями і в різних країнах з більш ніж 9000 км доріг.