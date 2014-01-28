Донецька залізниця забезпечує безперебійний рух поїздів у складних погодних умовах

Залізничники Донецької залізниці (ДЗ) забезпечують безперебійний рух пасажирських і приміських поїздів і безперебійну вантажну роботу в складних погодних умовах, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за даними ДЗ, в ніч з 27 по 28 січня з метою організації безперебійного руху та безпеки перевезень пасажирів і вантажів на залізниці працювало близько 400 залізничників. Найбільша висота снігового покриву спостерігається на станції Волноваха і Амвросіївка.

Донецька залізниця повідомила, що основні зусилля працівників залізниці будуть зосереджені на розчищення колії та стрілкових переведеннях, прибиранні від снігу територій станцій та вокзалів. У цей момент працює шість снігоприбиральних машин. Основні роботи ведуться в напрямку станцій Донецьк, Іловайськ, Волноваха та Красноармійськ.

«Роботи з прибирання снігу тривають цілодобово. Залізничники вживають усіх можливих заходів, щоб навіть у складних погодних умовах забезпечити безперебійні безпечні перевезення пасажирів та вантажів», - йдеться в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що для оперативного реагування на донецькій залізниці працює штаб по боротьбі з негодою. Встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів. Крім того, узгоджені плани боротьби з негодою та визначені місця вивантаження снігових мас.

Залізничники закликали водіїв автотранспорту бути максимально пильними й суворо дотримуватися правил дорожнього руху при перетині переїздів, а пасажирів порекомендували бути особливо обережними при перебуванні на об'єктах залізничної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у зв'язку з несприятливими погодними умовами на залізницях України організувала цілодобову роботу по своєчасному прибиранню снігу на колії та на об'єктах залізничної інфраструктури, а також по боротьбі з утворенням ожеледі на контактній мережі.