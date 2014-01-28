Збитки від незаконного втручання в роботу Придніпровської залізниці зросли вчетверо

На Придніпровській залізниці (ПЗ) минулого року зареєстровано 37 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у діяльність підприємства проти 43 випадків у 2012 році, при цьому завдані збитки зросли вчетверо - до 102,9 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у відомстві.

Зокрема, у 2013 році на придніпровській залізниці зареєстровано 18 випадків розкрадання елементів рухомого складу, інфраструктури та вантажів, кілька випадків перекриття руху поїздів сторонніми особами, а також встановлення вибухових пристроїв у приміщеннях вокзалів, у рухомих складах і на інших об'єктах залізниці. Крім того, Придніпровська залізниця зафіксувала один випадок насильницьких дій стосовно осіб, які перебувають на залізничному транспорті.

За даними залізниці, внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність Придніпровської залізниці сторонніх осіб минулого року було затримано 69 поїздів сумарно на 65,5 годин, що на 37% більше, ніж у 2012 році.

До того ж, у Податковій відзначили, що частина випадків затримки поїздів у 2013 році була пов'язана з виявленням і знешкодженням на об'єктах залізничної інфраструктури або поблизу них, а також у самому рухомому складі, боєприпасів - 9 випадків.

Залізниця нагадала про адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконні втручання в роботу залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.