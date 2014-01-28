Державіаслужба очікує зростання пасажиропотоку через аеропорти України на 10%

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба), яка є центральним органом виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації, очікує в поточному році збільшення пасажиропотоку через аеропорти України на 10%. Про це повідомив журналістам на прес-конференції голова Державіаслужби Анатолій Колесник.

«Я думаю, що зростання пасажиропотоку всередині України від 10%. Це по аеропортах. По авіакомпаніям теж може бути сплеск на тлі 2013 року», - сказав Колесник.

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За його словами, в Україні вже є всі передумови для зростання пасажиропотоку.

Колесник також додав, що скасування ПДВ для внутрішніх перевезень може стати стимулом для збільшення внутрішнього пасажиропотоку.

«Якщо у нас вийде зі скасуванням ПДВ, я думаю, це буде хороший стимул для збільшення пасажиропотоку всередині України», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік через українські аеропорти за підсумками 2013 року збільшився на 7,3% в порівнянні з 2012 роком - до 15,133 млн осіб.

Українські авіакомпанії у 2013 році перевезли 8,1 млн осіб, що відповідає рівню 2012 року.

Україна має намір 14 березня на засіданні ради міністрів Євросоюзу підписати угоду про єдиний авіаційний простір з ЄС, яка була парафована в кінці листопада 2013 року.

Довідка УНІАН. Основними завданнями Державіаслужби є здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації, сертифікація і реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.