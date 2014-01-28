«Укрзалізниця» з початку року навантажила понад 2 млн тонн зерна

Залізниці України з початку 2014 року завантажили понад 2,1 млн тонн зерна, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

«З 1 по 27 січня 2014 року залізниці України завантажили майже 34 тис. зерновозів, в яких перевезено понад 2,1 млн тонн зерна. Це високий показник, враховуючи велику кількість новорічних і різдвяних вихідних», - йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією Головного управління перевезень «Укрзалізниці», на експорт на порти занурене 2,012 млн тонн зерна, в тому числі за прямим варіантом - 12,2 тис. тонн, на внутрішній ринок - 159,7 тис. тонн.

«Укрзалізниця» також повідомила, що середньодобове навантаження зерновозів з початку 2014 року становило 80,5 тис. тонн зерна.

Згідно з повідомленням, найбільше зерна за вказаний період занурила Південна залізниця - 850,7 тис. тонн і Південно-Західна залізниця - 690,1 тис. тонн. Одеська залізниця навантажила 312,3 тис. тонн, Львівська - 191,3 тис. тонн, Донецька - 64,5 тис. тонн, Придніпровська - 62,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 25 грудня «Укрзалізниця» перевезла близько 24 млн тонн зерна. Після збору нового врожаю, з липня 2013 року, обсяги перевезень зернових кожний місяць збільшуються. Зокрема, у листопаді залізниці навантажили понад 3,45 млн тонн зернових вантажів, що більше показників листопада 2012 року майже 1 млн тонн.

У 2013 році Україна зібрала рекордний за роки незалежності врожай зернових, який у чистому вазі склав 61,5 млн тонн. Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 32,5 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.