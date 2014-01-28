Мінінфраструктури має намір розробити реєстр морських і річкових суден України

Міністерство інфраструктури України планує розробити реєстр морських і річкових суден України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, першим кроком до створення зазначеного реєстру стане прийняття Закону України «Про Міжнародний реєстр морських і річкових суден України», проект якого буде розроблено найближчим часом за аналогією з реєстрами Панами, Росії, Грузії, Молдови та інших країн.

«Створення реєстру суден стане інструментом повернення українського флоту під український прапор і допоможе відкрити друге дихання вітчизняному суднобудуванню», - йдеться ц повідомленні.

У документі мають бути зібрані і адаптовані до національних умов світові стандарти процедури реєстрації флоту, зафіксовані прийнятні ставки оподаткування як самої реєстрації, так і доходів від експлуатації суден, вигідні для банків алгоритми участі в угодах купівлі-продажу працюючих суден та інвестування в будівництво нових.

«Відсутність комфортних умов, які б стимулювали судновласників реєструвати судна під українським прапором, не дозволяє Україні повною мірою реалізувати свій потенціал морської держави і не дає можливості ефективно розвиватися вітчизняному суднобудуванню», - наголошується у повідомленні.

У прес-службі міністерства також повідомили, що заступник міністра інфраструктури України Дмитро Демидович доручив керівництву «Укрморрічінспекції» координувати розробку Закону «Про Міжнародний реєстр морських і річкових суден України» з урахуванням вимог чинного законодавства, зарубіжного досвіду, рекомендацій учених і юристів, пропозицій судновласників і суднобудівників.