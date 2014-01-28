У КМДА відклали підвищення проїзду в транспорті

Київська міська державна адміністрація відтермінувала підписання розпорядження про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це сказав перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко під час зустрічі з профспілковим активом працівників закладів освіти Києва.

Так, за словами Голубченка, «доки міська влада не розумітиме остаточно, яким чином зміняться доходи киян у новому році, на скільки зросте середня заробітна плата мешканців столиці, – підписання цього документа буде відтерміноване».

Голубченко вкотре зазначив, що в будь-якому разі вартість проїзного документа на місяць залишиться незмінною. Тож кияни, які регулярно користуються громадським комунальним транспортом і придбають місячний проїзний квиток, подорожчання не відчують.

Як повідомляв УНІАН, раніше Голубченко заявив, що має намір до кінця січня ц.р. підписати розпорядження про вартість проїзду в міському пасажирському транспорті, відповідно до якого 1 поїздка коштуватиме 3 грн на будь-якому виді транспорту, в т.ч. у міській електричці та фунікулері.