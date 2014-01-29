На Південній залізниці невиробничий травматизм збільшився на 6,7%

Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті на станціях і перегонах Південної залізниці (ПЗ) у 2013 році рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 6,7% - до 95 випадків з 89, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, минулого року збільшилась кількість травм із смертельним наслідком порівняно з 2012 роком у 3,6 рази - до 57 випадків з 16.

Зокрема, на залізничних перегонах південної залізниці було травмовано 59 осіб, на території станцій - 36 осіб.

«Серед травмованих було четверо дітей віком до 16 років, один з яких загинув. Третина від загальної кількості травмованих зловживали спиртними напоями», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, 20 осіб травмувалися під час ходіння по коліях, 39 осіб отримали травми під час ходіння по коліях у невстановлених місцях.

Крім того, було зафіксовано 20 випадків знаходження людей на досить близькій відстані від краю платформи, а також на шляхах при відправлення, прибуття, або проследовании поїздів; 2 випадки посадки або висадки на ходу поїзда, а також 2 ДТП на залізничних переїздах.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця в 2013 році скоротила перевезення пасажирів у далекому сполученні в порівнянні з 2012 роком на 45,3% - до 10,675 млн осіб.

Південна залізниця в 2013 році зафіксувала 11 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах, що на 4 випадки більше, ніж у 2012 році, внаслідок чого загинуло 4 особи та 6 було травмовано.

Більшість випадків ДТП на залізничних коліях та переїздах минулого року відбулося Львівської та Південно-Західної магістралі - 24 та 22 випадки відповідно. Одеська залізниця зафіксувала 16 випадків, Донецька - 13, Придніпровська - 7.

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Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.