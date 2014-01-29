В Європі збільшилися продажі комерційних автомобілів

Продажі нових комерційних автомобілів в країнах Європи в січні-грудні 2013 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1% - до 1,711 млн одиниць.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Незважаючи на зростання, цей показник був одним з найнижчих з 1997 року», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними асоціації, кількість реєстрацій нових комерційних автомобілів в Іспанії за вказаний період збільшилися на 9,7%, у Великобританії - на 14,5%. Водночас у Німеччині реєстрації нових комерційних автомобілів скоротилися на 2,0%, у Франції - на 3,7%, в Італії - на 11,7%.

За даними АСЕА, у грудні минулого року продажі нових комерційних автомобілів збільшилися порівняно з груднем 2012 року на 34,7% - до 169,774 тис. одиниць.

«Зростання спостерігалося у всіх сегментах», - зазначає асоціація.

Так, у Франції реєстрації збільшилися на 16,6% у Франції, в Італії - на 16,8%, у Німеччині - на 27%, в Іспанії - на 52,9%, у Великобританії на 66%.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів. Створена як лобістська організація європейських автовиробників.

Продажі комерційних автомобілів в Європі у 2012 році становили 1,69 млн одиниць.