Залізниці для боротьби зі снігом задіяли понад 12,5 тис. працівників

12:42, 29 січня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України розгорнули цілодобові штаби з боротьби зі снігом

Для уборки от снежных заносов задействовали 83 снегоочистительных машин

Залізниці України для забезпечення руху поїздів у складних метеоумовах розгорнули цілодобові штаби по боротьбі зі снігом, задіявши за минулу добу понад 12,5 тисяч залізничників.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на Головне управління колійного господарства відомства.

«В умовах рясних снігопадів на залізницях України ні вдень, ні вночі не припиняється робота з очищення від снігу колій, стрілочних переводів, територій вокзалів і станцій, а також боротьба з утворенням ожеледі на контактній мережі»,- йдеться в повідомленні.

За даними Головного управління колійного господарства «Укрзалізниці», для прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій і шляхів залізничники задіяли 83 снігоочисних машин, які вивезли понад 44 тис. куб. м снігу, виконавши 160 рейсів.

«Цієї зими це максимальний обсяг снігу, який залізничники прибрали з шляхів за одну добу»,- йдеться в повідомленні.

Також колійники очистили від снігу 57 під'їзних колій на станціях та 13,705 тис. стрілкових переведень.

Велика частина працівників була задіяна на Одеській, Придніпровській і Львівській залізницях, а велика частина спецтехніки - на Донецькій та Придніпровській залізницях.

Згідно з повідомленням, найбільша висота снігового покриву зафіксували на станціях Жмеринка Південно-Західної залізниці - 35 см, Сянки Львівської магістралі - 25 см, Дніпропетровськ - 25 см і П'ятихатки - 30 см Придніпровської залізниці, Хутір - Михайлівський Південно-Західної магістралі - 23 см, Помічна та Знам'янка Одеської залізниці - по 30 см. 

Крім того, залізниці країни в цей період організували постійну роботу з боротьби з утворенням ожеледі на пристроях електропостачання. Так, за даними Головного управління електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці", за останню добу на ділянках, де утворилася ожеледь, працювали 5 одиниць спеціальної техніки для відбиття ожеледиці, один тепловоз і 2 електровоза з вібропантографами і пневмобарабанами, а також застосовувалися схеми плавки ожеледі.

Як повідомляв УНІАН, на залізницях функціонують штаби з боротьби з несприятливими погодними умовами, а також встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств. 

Також залізні дороги країни узгодили плани боротьби з негодою та визначені місця вивантаження снігових мас.

У структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період в господарствах електропостачання підготовлені 218 механізмів по оббивці ожеледиці, 76 од. пневмобарабанов на електровозах, 113 од. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профподогрева.

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