Частину автодоріг у чотирьох областях України закрито для руху

За оперативними даними Міністерства інфраструктури України, ділянки автомобільних доріг загального користування у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях закрито для руху транспорту через негоду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Зокрема, через сильні снігопади, хуртовини при температурі повітря від -12 до -17 градусів і поривах вітру до 30 м/с утворилися снігові перемети, через що в Донецькій області на ділянці дороги державного значення Н-20 Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь (км 140+00 - км 221+980) з 8 ранку закрито рух для всіх видів транспорту.

Водночас у Дніпропетровській області тимчасово обмежений проїзд по дорозі державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (км 415 +380 - 432 +000).

У Запорізькій області закрито рух на окремих ділянках доріг М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (км 530 - км 604), Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ (км 146 - км 207), Т-08-03 Запоріжжя-Маріуполь (км 86 - 130 км), Т-08-15 Оріхів-Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Бердянськ (км 45 - 130 км), Т-08-19 Куйбишеве-а/д М-14 (км 10 - км 51).

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Також, у зв'язку з негодою з 5 ранку заборонено рух автодорогою Т-05-08 Донецьк-Новоазовськ-Сєдове (км 13+700 - км 127+900), Т-05-23 від Н-20 Кремнивка-Ялта (км 0+000 - 62+515), Т-08-03 Запоріжжя-Маріуполь (км 177 +600 - км 219 +104), Т-05-07 Єнакієве-Шахтарськ-Амвросіївка (км 48+00 км 66+000) і Т-05-07 Донецьк-Харцизьк-Амвросіївка-КПП «Успенка» (км 61 - км 93 +00). Організовано об'їзд через міста Амвросіївка і Маріуполь.

У Миколаївській області через утворення снігових заметів обмежено рух транспорту дорогою Т-15-10 Н.Одеса-Єланець (км 9 - км 24).

У Мінінфраструктури також підкреслили, що в ніч на 29 січня по всій Україні для розчищення доріг загального користування було задіяно 1,873 тис. одиниць техніки і 2,703 тис. автодорожників.