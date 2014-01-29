Львівська залізниця за рік недоотримала понад 42 млн грн за перевезення пільговиків у далекому сполученні

Львівська залізниця (ЛЗ) у 2013 році недоотримала 42,2 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому сполученні, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

«У 2013 році Львівська магістраль перевезла 1,628 млн пасажирів пільгових категорій, зазнавши збитків через недоотримання надходжень за такі перевезення на суму понад 42,2 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що серед пільговиків усіх категорій найбільшу частку складають студенти, яких минулого року було перевезено понад 1 млн осіб.

За даними прес-служби, Львівська залізниця у 2013 році перевезла 8,672 млн пасажирів у далекому сполученні, з них 426,908 тис. проїзних документів пасажири оформили через Інтернет.

«Пасажироперевезення у далекому сполученні в минулому році практично відповідають рівню таких перевезень у 2012 році», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця (ЛЗ) у 2013 році недоотримала 31,452 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні. Таких пасажирів було перевезено на суму 69,904 млн грн, а компенсацію отримано в розмірі 38,452 млн грн - 55% від суми наданих послуг.

У приміському сполученні Львівська залізниця у 2013 році перевезла 55,761 млн пасажирів, із них тільки 10,721 млн осіб сплатили повну вартість проїзду.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Довідка УНІАН. У відповідності з законодавством України, залізничним транспортом здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак із року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного та неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.