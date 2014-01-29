Продажі нових автомобілів в Європі за рік знизилися на 1,4%

Продажі нових автомобілів у країнах Європи в січні-грудні 2013 року скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1,4% - до 13,5 млн авто. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), які має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Вже шостий рік поспіль спостерігається зниження в загальному обсязі реєстрацій автотранспортних засобів. Показник загального обсягу реєстрацій автотранспортних засобів скоротився порівняно з 2012 роком на 1,4% - до 13,5 млн автомобілів (11,8 легкових автомобілів і 1,7 млн комерційних). Проте, це зниження не таке значне, як у 2012 році (-8,9%)», - йдеться в повідомленні.

При цьому порівняльні дані по країнах і сегментах у повідомленні не зазначаються.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових комерційних автомобілів у країнах Європи в січні-грудні 2013 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1% - до 1,711 млн одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.

Продажі комерційних автомобілів у Європі в 2012 році становили 1,69 млн одиниць.

Сумарні продажі легкових і комерційних автомобілів у Європі в 2012 році становили близько 13,7 млн одиниць автомобілів.