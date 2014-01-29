Відновлено проїзд ділянкою дороги Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя

Дорожні працівники ліквідували снігові замети на ділянці дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (км 415+380 - 432+000) у Дніпропетровській області, де зранку було обмежено рух автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

«Рух автотранспорту трасою відновлено о 10 годині ранку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури України, зранку ділянки автомобільних доріг загального користування у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях були закриті для руху транспорту через негоду.