Відновлено проїзд ділянкою дороги Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя
14:35, 29 січня 2014Транспорт/Звя'зок
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Снігові замети на ділянці дороги ліквідовані.
Рух автотранспорту по трасі відновлено о 10 годині ранку
Дорожні працівники ліквідували снігові замети на ділянці дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (км 415+380 - 432+000) у Дніпропетровській області, де зранку було обмежено рух автотранспорту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.
«Рух автотранспорту трасою відновлено о 10 годині ранку», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури України, зранку ділянки автомобільних доріг загального користування у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях були закриті для руху транспорту через негоду.
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