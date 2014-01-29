«Укрзалізниця» за рік спрямувала 40 млн грн на розширення пропускної здатності

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») спрямувала 39,31 млн грн на розвиток інфраструктури припортових залізничних станцій, а також на розширення пропускної спроможності залізничних підходів до морських портів Азово-Чорноморського басейну, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, на реалізацію вищезазначених заходів «Укрзалізниця» направила 29,35 млн грн власних коштів і 9,96 млн грн коштів інвестора.

«Зокрема, на деяких дільницях були прокладені другі колії, здійснена електрифікація, проведена реконструкція пристроїв сигналізації, централізації та блокування (пристрої для управління рухом поїздів)», - йдеться в повідомленні.

За рахунок коштів інвестора - стивідорної компанії «Трансінвестсервіс» на Одеській залізниці в грудні минулого року було завершено будівництво залізничного роз'їзду “12 км”, відкрив рух на новій електрифікованої лінії дільниці Чорноморська - Берегова, яка є основною магістраллю в напрямку морського торговельного порту “Південний”. Завдяки цьому пропускна здатність цієї ділянки в напрямку порту збільшилася з 32 до 44 пар поїздів на добу.

«Ділянка Чорноморська - Берегова Одеської залізниці є єдиним залізничним підходом до порту «Південний», на який доводиться весь обсяг вантажів, перевезених до порту залізницею», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за рахунок власних коштів Одеська магістраль минулого року ввела в експлуатацію електричну централізацію (ЕЦ) на станції Олександрівка та модернізувала ЕЦ на станції Триразове.

«Модернізація системи електричної централізації стрілок і сигналів сприяє вдосконаленню процесу перевезень, підвищення пропускної та переробної спроможності станції, а також рівня безпеки руху поїздів і умов праці одеських залізничників», - уточнили в прес-службі.

Водночас реконструкція станції Триразове дозволить збільшити пропускну здатність напрямку Знам'янка - Помічна - Колосівка - Одеса-Сортувальна.

Також повідомляється, що, крім реконструкції пристроїв контактної мережі та електропостачання на станції Трикратне, була також завершена перша черга реконструкції колійного розвитку станції - встановлено сім комплектів стрілочних переводів, реконструйовано другий головний шлях і дільниць примикання до перегонів, а також прокладено шостий станційний шлях і вздовж нього побудована платформа.

Крім того, триває розробка проекту електрифікації ділянки Долинська - Миколаїв - Колосівка Одеської магістралі.

Також повідомляється, що Придніпровська залізниця власним коштом відремонтувала колії, стрілочні переводи та платформи на станції Джанкой.

Вищезазначені роботи були проведені в рамках галузевої програми комплексного розвитку залізничної інфраструктури портових переробних комплексів, припортових станцій та підходів до них до 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця 25 грудня 2013 року відкрила рух на новій лінії дільниці Чорноморська - Берегова до порту «Південний».

Електрифікація ділянки Долинська - Миколаїв - Колосівка Одеської залізниці загальною протяжністю 253 км дозволить зменшити витрати на паливо в 3,7 рази.

Довідка УНІАН. Введення в експлуатацію роз'їзду «12 км» - другий етап реалізації проекту по збільшенню пропускної здатності залізничної дільниці Чорноморська - Берегова, передбаченого Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Проект має бути реалізований до 2018 року, що дозволить збільшити пропускну спроможність ділянки з 33 до 75 пар вантажних поїздів на добу. На першому етапі проекту була побудована і електрифікована друга магістральна колія протяжністю 6 км дільниці Чорноморська - Берегова.