Львівська залізниця з початку року збільшила перевезення вугілля на 5,3%

Обсяг кам'яного вугілля, відвантаженого і перевезеного Львівською залізницею (ЛЗ) у період з 1 по 27 січня 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,3% - до 109,525 тис. тонн, а також збільшилися обсяги перевезень інших номенклатур вантажів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Із початку 2014 року Львівська залізниця перевиконала торішні показники навантаження вугілля, флюсів, цементу та чорних металів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Львівська магістраль збільшила обсяги перевезень таких номенклатур вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року: чорних металів - на 43,4% - до 7,127 тис. тонн, цементу - на 20,5% - до 49,943 тис. тонн, флюсів - в 2,03 рази - до 41,615 тис. тонн, зернових - на 3,4% - до 199,121 тис. тонн, промислових товарів - на 46,1% - до 1,652 тис. тонн, брухту чорних металів - на 12,9% - до 27,264 тис. тонн, лісових вантажів - на 1,8% - до 106,615 тис. тонн.

За даними прес-служби, на Львівській залізниці з початку року в 2 рази збільшилася обробка контейнерних вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - до 5,691 тис. контейнерів з 2,837 тис.

Як повідомляв УНІАН, обсяг зернових, відвантажених і перевезених Львівською залізницею (ЛЗ) в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 36,5% - до 2,257 млн тонн з 1,654 млн тонн, при цьому було задіяно 35,395 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Основним видом вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України, є кам'яне вугілля, якого протягом 2012 року було перевезено 122,4 млн тонн.

Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.