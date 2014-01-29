Укравтодору виділять 100 млн грн для оперативного прибирання снігу

Уряд доручив Міністерству фінансів оперативно вирішити питання виділення 100 млн грн Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодор), на проведення необхідних робіт з прибирання снігу у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив в.о. віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул.

«Сьогодні на засіданні уряду було прийнято протокольне доручення Міністерству фінансів терміново вирішити питання виділення фінансування робіт у розмірі 100 млн грн. Це питання вже вирішене. Цю суму держказначейство має проплатити Укравтодору для забезпечення безперебійної роботи снігоприбиральної техніки, придбання палива та посипочного матеріалу», - сказав Вілкул.

До того ж він закликав підрозділи Укравтодору - облавтодори використовувати гроші за призначенням.

Під час засідання Вілкул також повідомив, що в умовах посилення морозів, снігопадів і вітру рятувальники та комунальники продовжать роботу в цілодобовому режимі. Він також нагадав, що станом на сьогоднішній ранок в Україні без електрики залишався 341 населений пункт у 8 регіонах країни. «Сьогодні я поставив завдання передислокувати, зокрема, в Одеську область додаткові бригади енергетиків для ліквідації аварії та відновлення електропостачання населених пунктів», - сказав чиновник.

За словами Вілкула, з початку опалювального сезону в Україні вже зафіксовані близько 50 локальних аварій на інженерних мережах.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні в Україні збережеться морозна і сніжна погода. З 29 січня і до 1 лютого температура у більшості регіонів знову знизиться і складатиме 20-25 градусів морозу у нічні години, а на сході і північному сході - 26-30 градусів. Найбільш складні погодні умови прогнозуються в південних регіонах України, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях, де очікуються сильні снігопади, посилення ожеледь та пориви вітру. Поліпшення погоди очікується 1 лютого, а підвищення температури повітря - з 2 лютого. Потепління розпочнеться із західних і північно-західних областей, тоді як на сході країни ще будуть зберігатися низькі температури.