Укравтодору виділять 100 млн грн для оперативного прибирання снігу
Уряд доручив Міністерству фінансів оперативно вирішити питання виділення грошей на прибирання снігу
Уряд доручив Міністерству фінансів оперативно вирішити питання виділення 100 млн грн Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодор), на проведення необхідних робіт з прибирання снігу у зв'язку з погіршенням погодних умов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив в.о. віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул.
«Сьогодні на засіданні уряду було прийнято протокольне доручення Міністерству фінансів терміново вирішити питання виділення фінансування робіт у розмірі 100 млн грн. Це питання вже вирішене. Цю суму держказначейство має проплатити Укравтодору для забезпечення безперебійної роботи снігоприбиральної техніки, придбання палива та посипочного матеріалу», - сказав Вілкул.
До того ж він закликав підрозділи Укравтодору - облавтодори використовувати гроші за призначенням.
Під час засідання Вілкул також повідомив, що в умовах посилення морозів, снігопадів і вітру рятувальники та комунальники продовжать роботу в цілодобовому режимі. Він також нагадав, що станом на сьогоднішній ранок в Україні без електрики залишався 341 населений пункт у 8 регіонах країни. «Сьогодні я поставив завдання передислокувати, зокрема, в Одеську область додаткові бригади енергетиків для ліквідації аварії та відновлення електропостачання населених пунктів», - сказав чиновник.
За словами Вілкула, з початку опалювального сезону в Україні вже зафіксовані близько 50 локальних аварій на інженерних мережах.
Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні в Україні збережеться морозна і сніжна погода. З 29 січня і до 1 лютого температура у більшості регіонів знову знизиться і складатиме 20-25 градусів морозу у нічні години, а на сході і північному сході - 26-30 градусів. Найбільш складні погодні умови прогнозуються в південних регіонах України, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях, де очікуються сильні снігопади, посилення ожеледь та пориви вітру. Поліпшення погоди очікується 1 лютого, а підвищення температури повітря - з 2 лютого. Потепління розпочнеться із західних і північно-західних областей, тоді як на сході країни ще будуть зберігатися низькі температури.