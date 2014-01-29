«АвтоКрАЗ» через морози тимчасово зупинив роботу

Згідно з повідомленням, тимчасово, до підвищення температури навколишнього середовища, не працюють виробничі підрозділи підприємства.

Структурні підрозділи, що забезпечують життєдіяльність підприємства, працюватимуть у звичному режимі.

Робітники підприємства повідомляють, що в цехах “АвтоКрАЗу” останнім часом обігріваються з допомогою бочок, в яких спалюють дрова. Від того, що в бочках горять дрова, цехи задимлені.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі та майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.