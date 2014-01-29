«АвтоКрАЗ» через морози тимчасово зупинив роботу
17:16, 29 січня 2014Транспорт/Звя'зок
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У зв'язку з настанням аномальних холодів компанія «АвтоКрАЗ» тимчасово призупинила виробничу діяльність, повідомила прес-служба підприємства.
Не працюють виробничі підрозділи заводу
Згідно з повідомленням, тимчасово, до підвищення температури навколишнього середовища, не працюють виробничі підрозділи підприємства.
Структурні підрозділи, що забезпечують життєдіяльність підприємства, працюватимуть у звичному режимі.
Робітники підприємства повідомляють, що в цехах “АвтоКрАЗу” останнім часом обігріваються з допомогою бочок, в яких спалюють дрова. Від того, що в бочках горять дрова, цехи задимлені.
Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі та майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.
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