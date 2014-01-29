Залізниці з початку року збільшили транзитні вантажоперевезення на 5,4%

Згідно з повідомленням, за вказаний період «Укрзалізниця» зазначає зростання обсягів перевезень кольорової та сірчаної руди, зерна і продуктів перемолу, коксу, нафти і нафтопродуктів.

«Вантажні роботи на залізницях України і перевезення вантажів у всіх видах сполучень виконуються в безперебійному звичайному режимі, залізничний транспорт працює стабільно, повністю забезпечуючи потреби національної економіки», - підкреслили в прес-службі.

За даними прес-служби, передавальні станції «Укрзалізниці» з сусідніми країнами - Росією, Білоруссю, Молдовою, Угорщиною, Польщею, Словаччиною та Румунією приймають і відправляють поїзди на залізниці країн-сусідів у плановому порядку.

Також повідомляється, що представники «Укрзалізниці» та Міністерства інфраструктури України продовжують здійснювати системну роботу з основними вантажними підприємствами, експедиторськими організаціями і морськими портами з питань вдосконалення організації перевізного процесу, а також безперебійного приймання вантажів до перевезення та їх збереження на шляху прямування поїздів.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в період з 1 по 26 січня 2014 року збільшила перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 2,8% - до 22,9 млн тонн.

20 січня було відкрито контакт-центр з організації вантажоперевезень на базі структурного підрозділу відомства ДП «Український транспортно-логістичний центр», який забезпечить інформаційну підтримку для клієнтів з метою спрощення взаємодії різних учасників транспортного ринку.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.