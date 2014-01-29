«Укрзалізниця» з початку року збільшила перевезення вантажів на 3,1%

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізничним транспортом України з 1 по 28 січня 2014 року, збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 3,1% - до 24,6 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») з посиланням на головне управління перевезень відомства.

«Із 1 по 28 січня 2014 року «Укрзалізниця» завантажила 24,6 млн тонн вантажів, або 384,219 тис. вагонів. Це на 3,1% більше, ніж було завантажено за аналогічний період минулого року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на залізницях країни за вказаний період збільшилося завантаження наступних номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року: кам'яного вугілля - на 12,7% - до 7,2 млн тонн, зерна - на 25,5% - до 2,3 млн тонн, чорних металів - на 7% - до 2,4 млн тонн, цементу - на 18,6% - до 170,6 тис. тонн, лісових вантажів - на 21,6% - до 323 тис. тонн, руди - на 1,4% - до 5,7 млн тонн, флюсів - на 1,1% - до 1 млн тонн, борошна - на 0,9% - до 34 тис. тонн.

Крім того, на залізницях країни за вказаний період скоротилися обсяги завантаження наступних номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року: нафтових вантажів - на 19,1% - до 292 тис. тонн, коксу - на 8,3% - до 788 тис. тонн, будівельних матеріалів - на 4,6% - до 1,6 млн тонн.

За даними прес-служби, Донецька залізниця з початку року збільшила перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 8,3% - до 9,8 млн тонн, Південна залізниця на 8,2% - до 2,3 млн тонн, а Південно-Західна магістраль - на 7,6% - до 2 млн тонн. По інших трьох залізницях дані поки не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в період з 1 по 28 січня 2014 року збільшили обсяги транзитних перевезень вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,4% - до 3,4 млн тонн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.