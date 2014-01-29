Південна залізниця з початку року збільшила перевезення вантажів на 7%

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження за вказаний період склало 82,184 тис. тонн.

За даними прес-служби, за вказаний період Південна магістраль зазначає зростання обсягів перевезень таких номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року: залізної руди - на 14,3%, до 894,3 тис. тонн, зернових - на 32%, до 887,9 тис. тонн, продовольчих товарів - на 3,8%, до 42,9 тис. тонн, цементу - на 42,8%, до 19,8 тис. тонн, коксу - на 16,3%, до 16,7 тис. тонн.

Крім того, за вказаний період ПЗ завантажила 162,4 тис. тонн будівельних вантажів, 113,6 тис. тонн нафтопродуктів, 30,8 тис. тонн промислового сировини, 48,6 тис. тонн шроту, а також близько 25 тис. тонн металобрухту.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця 9 січня 2014 року зафіксувала рекордну за всі роки незалежності України добову навантаження зернових - 56 тис. тонн, задіявши при цьому 905 вагонів.

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізничним транспортом України з 1 по 28 січня 2014 року, збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,1% - до 24,6 млн тонн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.