Росія знову посилила контроль над ввезенням української продукції - Луганська ТПП

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Луганської регіональної торговельно-промислової палати Ксенія Дьоміна.

За її словами, з 00 годин 29 січня введено додаткові критерії зі спрацьовування ризиків при розмитненні продукції походженням із України.

Дьоміна зазначає, що склалася ситуація аналогічна тій, яка була в серпні 2013 року.

Зокрема, інформація щодо проведення таких перевірок вантажів, що йдуть з України, підтверджується по Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях.

Крім того, в українських товаровиробників, що експортують свою продукцію до Росії, виникли проблеми із пошуку вантажоперевізників, оскільки багато хто з них відмовляється перевозити вантажі до РФ.

«Це пов'язано з тим, що в договорах обумовлюються конкретні терміни поставки продукції, й відповідальність за своєчасність доставки вантажів несуть саме перевізники. У разі зриву термінів поставки вони виплачують замовникам чималі суми штрафів, що й сталося в серпні 2013 року», - розповіли в ТПП.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Федерація роботодавців України заявила, що з 28 січня в результаті введення Федеральною митною службою Росії профілів ризику продукція з України підлягає детальному митному обстеженню. Процедура посиленого митного контролю застосовується до вироблених в Україні харчових продуктів, продукції машинобудування, металу та торговельного обладнання.

За даними ФРУ, під час митного оформлення продукцію вивантажують з вантажівок і залізничних вагонів, зважують, перевіряють сертифікати відповідності. Крім того, митні органи Росії вимагають від власників вантажів платити додаткові умовні мита у розмірі 5-40% вартості товарів .

У ФРУ упевнені, введення посиленого режиму контролю стосовно українських товарів може призвести до затримок їх поставок. І це відчує як український, так і російський бізнес, оскільки російські підприємства одержуватимуть законтрактовану в Україні продукцію з великими затримками.

Також повідомляється, що ФРУ веде консультації з Російським союзом промисловців і підприємців і посольством України в Російській Федерації щодо можливості відновлення звичайного режиму експорту українських товарів

Довідка УНІАН. Російська митниця 14 серпня підсилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх постачання на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація працедавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн зв'язували ситуацію на межі з бажанням влади Росії примусити Україну вступити в Митний союз або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС. Європейська сторона засудила дії Росії.