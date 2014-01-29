Південно-Західна залізниця за добу задіяла для боротьби зі снігом майже 600 працівників

"Південно-Західна залізниця своєчасно і ефективно проводить снігоочисні роботи... А також докладає всі зусилля, щоб негода не заважала безперебійним перевезенням пасажирів і вантажів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за минулу добу на станції Фастів, Козятин і Жмеринка працювали три снігоочисних колійних машин, які вивезли 2,45 тис. куб. м снігу, виконавши 13 рейсів.

За даними прес-служби, найбільша кількість снігу випала недалеко від станції Жмеринка, де висота сніжного покриву досягла 35 см.

Також повідомляється, що для прибирання снігових заметів на території залізничного вокзалу Київ-Пасажирський були задіяні 37 залізничників і 2 одиниці снігоочисної техніки, за допомогою яких було очищено 7 пасажирських платформ.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України для забезпечення руху поїздів у складних метеоумовах розгорнули цілодобові штаби по боротьбі зі снігом, задіявши за минулу добу понад 12,5 тисяч залізничників.

Для прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій і шляхів залізничники задіяли 83 снігоочисних машин, що вивезли понад 44 тис. куб. м снігу, виконавши 160 рейсів.

На залізницях функціонують штаби по боротьбі з несприятливими погодними умовами, а також встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств.

У структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.