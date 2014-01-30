Одеська залізниця забезпечує безперебійний рух поїздів під час негоди

Одеська залізниця забезпечує безперебійну роботу контактної мережі і подачу напруги в складних погодних умовах з метою повноцінної організації руху поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Працівники семи дистанцій електропостачання залізниці в оперативному режимі постійно працюють над усуненням наслідків негоди. Адже відновлення контактної мережі і подача напруги на ділянці шляху є першочерговим заходом для забезпечення повноцінної роботи залізниці та організації процесу перевезень вантажів і пасажирів», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, з 21 січня спостерігаються поривчастий вітер, намерзання наднормативного шару льоду завтовшки від 30 до 100 мм, що ускладнює процес перевезень на Одеській магістралі, і через це на залізниці щодоби задіяні сотні працівників, 11 одиниць спеціального самохідного рухомого складу, дев'ять автолетучек, чотири вежі, сім маневрових тепловозів ЧМЕ3, обладнаних вибробарабанами, і два електровози ВЛ60 з вібропантографами, а також 12 двосекційних тепловозів, які забезпечували процес перевезень Чорноморським вузлом.

Також повідомляється, що протягом тижня найбільший обсяг робіт з відновлення контактної мережі і подачі напруги енергетики виконали на ділянках Сербка - Кулиндорово, Чорноморська - Берегова, Роздільна - Одеса - Застава 1, Мигаєве - Червонознаменка, Сербка - Одеса - Пересип і ін., а також на станціях Карпово, Еремеевка, Роздільна-Сортувальна, Вигода, Котлярово, Кульбакіно.

Як повідомляв УНІАН, на залізницях України функціонують штаби з боротьби з несприятливими погодними умовами, а також встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств.

У структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період у господарствах електропостачання підготовлені 218 механізмів з оббивки ожеледиці, 76 одиниць пневмобарабанов на електровозах, 113 одиниць пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профподогріва.