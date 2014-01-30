У 9 областях України та в Криму частково обмежено рух автотранспорту

У 9 областях України та в Криму через різке погіршення погодних умов, снігопади, сильний вітер, виникнення значних снігових переметів частково обмежено рух автотранспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Державтоінспекції МВС України, співробітники ДАІ, рятувальники та дорожні служби працюють в цілодобовому режимі.

Працівники ДАІ здійснюються регулювально-розпорядчі дії та надають допомогу водіям, які опинилися в «снігових пастках».

Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням без нагальної потреби не виїжджати на власному транспорті, дати можливість повноцінно працювати снігоприбиральній техніці.

Водіям, яких складні погодні умови застали в дорозі, ДАІ рекомендує зупинятися в безпечних місцях.