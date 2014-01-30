Залізниці для боротьби зі снігом задіяли понад 13 тис. працівників

Залізниці України для забезпечення руху поїздів у складних метеоумовах розгорнули цілодобові штаби з боротьби зі снігом, задіявши за минулу добу понад 13 тисяч залізничників, а також понад 100 одиниць спецтехніки.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на Головне управління колійного господарства відомства.

«На залізницях України цілодобово тривають заходи з боротьби зі снігом. Тисячі залізничників цілодобово проводять очищення від снігу колій, стрілочних переводів, територій вокзалів, станцій та посадочних платформ. В оперативному режимі усувають наслідки негоди та працівники господарства електропостачання. Навіть за складної зимової погоди залізничний транспорт забезпечує перевезення пасажирів і вантажів у повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, складні погодні умови були на Донецькій залізниці, зокрема на ділянках Іловайського і Маріупольського напрямків, де спостерігався сильний вітер до 20 м/с, а в Приазов'ї до 25 м/с, у результаті чого утворювалися снігові замети, у кілька разів перевищують висоту снігового покриву.

За даними Головного управління колійного господарства «Укрзалізниці», для прибирання від снігових заметів вокзалів, станцій і шляхів залізничники задіяли 112 снігоочисних машин і два снігових потяги, які вивезли понад 70 тис. куб. м снігу.

«Цієї зими це максимальний обсяг снігу, який залізничники прибрали з шляхів за одну добу»,- йдеться в повідомленні.

Також колійники очистили від снігу 446 під'їзних колій на станціях та 26,774 тис. стрілочних переводів.

Велика частина працівників була задіяна на Одеській та Придніпровській залізницях, а велика частина спецтехніки - на Донецькій та Придніпровській.

Найбільша висота снігового покриву була зафіксована на станції Волноваха - 37 см, Амвросіївка - 33 см (Донецької залізниці), Жмеринка - 30 см (Південно-Західної залізниці), П'ятихатки - 30 см (Придніпровської залізниці), Помічна - 32 см і Знам'янка - 30 см (Одеської залізниці).

Крім того, залізниці країни в цей період організували постійну роботу з боротьби з утворенням ожеледі на пристроях електропостачання. Так, за даними Головного управління електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці", за останню добу на ділянках, де утворився ожеледь, працювало 6 одиниць спеціальної техніки для оббивання ожеледі, а також застосовувалися схеми плавки ожеледі, де було задіяно 40 енергетиків.

Як повідомляв УНІАН, на залізницях функціонують штаби по боротьбі з несприятливими погодними умовами, а також встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств.

В структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період у господарствах електропостачання підготовлені 218 механізмів для оббивання ожеледиці, 76 одиниць пневмобарабанов на електровозах, 113 од. одиниць пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профподогрева.