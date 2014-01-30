Укртрансінспекція за рік видала 695 тис. дозволів на міжнародні перевезення

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) в 2013 році оформила і видала 694,965 тис. бланків вантажних і пасажирських дозволів на міжнародні перевезення, що на 5,3% більше, ніж у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, минулого року було видано 683,212 тис. дозволів на вантажні міжнародні перевезення, що на 9,7% більше, ніж у 2012 році.

Також повідомляється, що перевізники одержали 7,914 тис. дозволів на нерегулярні перевезення пасажирів, що на 2,2% більше показника 2012 року, а також збільшилася кількість дозволів на регулярні перевезення пасажирів, порівняно з 2012 роком, на 23,4% - до 3,839 тис.

Читайте такожУ 9 областях України та в Криму частково обмежено рух автотранспорту Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські автоперевізники, з урахуванням дозволів, виданих Укртрансінспекцією та держпідприємством СМАП, одержали 660 тис. дозволів на міжнародні автоперевезення.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.

З 1 вересня 2012 року функції з видачі дозвільних документів для здійснення перевезення пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні передані від держпідприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) Укртрансінспекції.