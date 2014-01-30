Придніпровська залізниця з початку року збільшила перевезення зерна в 4,2 разу

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного Придніпровською залізницею (ПЗ) у період з 1 по 28 січня збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 4,2 разу - до 66,821 тис. тонн з 15,838 тис. тонн, а також збільшилися обсяги перевезень інших номенклатур вантажів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«За 28 діб січня 2014 року на Придніпровській залізниці спостерігається позитивна динаміка в перевезеннях таких видів вантажів, як вугілля, метизи, вогнетриви, продовольчі товари, будівельні матеріали та зерно», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Придніпровська магістраль збільшила порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги перевезень таких номенклатур вантажів: кам'яного вугілля - на 4,3% - до 1,1 млн тонн, металовиробів - на 1,4% - до 11,2 тис. тонн, будівельних вантажів - на 19,7% - до 161,1 тис. тонн, цементу - на 30,7% - до 32,8 тис. тонн, окремих видів продовольчих товарів - на 18,3% - до 47,5 тис. тонн.

Обсяг вогнетривів, відвантажених і перевезених Придніпровською залізницею, збільшився більш ніж у 4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - до 7,6 тис. тонн з 1,9 тис. тонн.

На Придніпровській залізниці з початку року збільшилися перевезення у контейнерах у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 13,8% - до 24,5 тис. тонн з 21,5 тис. тонн.

«Придніпровська залізниця стабільно забезпечує перевезення господарських вантажів навіть в умовах зимової негоди і рясних опадів, що спостерігалися останнім часом на території, яку підприємство обслуговує як перевізник», - підкреслила прес-служба.

Читайте також«Укрзалізниця» з початку року збільшила перевезення вантажів на 3,1%Як повідомляв УНІАН, ПЗ у 2013 році збільшила навантаження вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Придніпровська магістраль у 2013 році завантажила 1,163 млн тонн зернових культур, задіявши при цьому 18,508 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

ПЗ здійснює перевезення в межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3 200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.