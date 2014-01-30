Вілкул розповів про боротьбу зі снігом у регіонах

У зв'язку з погіршенням погодних умов в регіонах України, для боротьби зі снігом задіяно 7,6 тис. одиниць спецтехніки та близько 40 тис. працівників комунальних, дорожніх служб та ДСНС.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це під час оперативної наради повідомив в.о. віце-прем'єр-міністра Олександр Вілкул.

«Комунальники, рятувальники, дорожні та аварійні служби продовжують працювати у посиленому цілодобовому режимі. У регіонах працює понад 7,6 тис. одиниць спеціальної та комунальної техніки і близько 40 тис. працівників комунальних, дорожніх служб та ДСНС. В регіони, де найскладніші погодні умови, перекинуто 10 важких роторних очисників для розчищення доріг», - цитує прес-служба Вілкула.

За його словами, за останню добу служби «Укравтодору» і ДСНС допомогли витягнути з снігових заметів близько 2,5 тис. автомобілів, в яких перебувало понад п'ять тисяч осіб.

Читайте такожЗалізниці для боротьби зі снігом задіяли понад 13 тис. працівників«Укравтодор» також направив для цілодобового розчищення доріг понад 1,5 тис. одиниць спеціальної техніки, узокрема 923 комбіновані дорожні машини і 225 одиниць важкої дорожньої техніки. У роботах з розчищення задіяно близько 4 тис. працівників дорожніх служб «Укравтодору».

Крім того, для запобігання переохолодження людей працюють близько 4,6 тис. пунктів обігріву, зокрема мобільні пункти обігріву, а також більше 1 тис. соціальних патрулів. «Завдяки цьому вже врятовані від переохолодження понад 36 тисяч осіб, зокрема за останню добу - близько 3,5 тис. осіб», - зазначив в.о. віце-прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 січня в 9 областях України та в Криму через різке погіршення погодних умов, снігопаду, сильного вітру, виникнення значних снігових заметів частково обмежено рух автотранспорту.

Співробітники ДАІ, рятувальники та дорожні служби працюють у цілодобовому режимі.