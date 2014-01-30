Міськвиконком Одеси скасував рішення про свою участь у реконструкції VIP-терміналу аеропорту

Виконавчий комітет Одеської міської ради у четвер скасував прийняте в 2013 році рішення про пайову участь муніципальних властей у реконструкції VIP-терміналу Одеського аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, підлягає скасуванню рішення від 15 серпня 2013 року № 336 «Про затвердження договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт «Одеса» при реконструкції будівлі павільйону з VIP залом за адресою: Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 із влаштуванням прибудови».

Виконавчий комітет Одеської міської ради при цьому розірвав договір про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Одеси між виконкомом та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Управлінню капітального будівництва міської ради доручено повідомити колишньому партнеру за проектом про прийняте рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із розірванням договору.

Читайте такожПяти авіакомпаніям видали права на рейси з обласних центрів УкраїниЯк повідомляв УНІАН, раніше в поточному місяці СП «Міжнародний аеропорт «Одеса» звернулося до виконкому Одеської міськради з проханням скасувати договір про пайову участь при реконструкції існуючої будівлі-павільйону з VIP залом з облаштування прибудови, пославшись на те, що обслуговування VIP-пасажирів буде в новому терміналі.

Генеральним проектувальником аерокомплексу є іспанська компанія «INECO». Генеральним субпідрядником - державний науково-дослідний проектний інститут Цивільної Авіації «Украеропроект». Ескізний проект і архітектурну ідею розробила одеська дизайнерська студія «Бельетаж».

Влітку 2011 року Одеська міськрада створила спільне підприємство «Міжнародний аеропорт «Одеса» із британською фірмою «Одеса ейрпорт девелопмент».

Частка муніципальної влади в СП склала 25%, частка британського інвестора з статутним капіталом в 1 тис. грн склала 75%.

Майно КП «Міжнародний аеропорт Одеса» було оцінено в 118 млн грн, а вартість будівництва сучасного пасажирського терміналу приблизно 400 млн дол.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.