Залізниці України за рік перевезели 2,5 тис. автомобілів

Зокрема, у вагонах-автомобілевозах, що входять до складу пасажирського поїзда № 12/11 сполученням Київ - Сімферополь - Київ, було перевезено 1,558 тис. автомобілів, а в складі поїзда № 80/79 за маршрутом Київ - Дніпропетровськ - Київ - 879 автотранспортних засобів.

«Послуга вагона-автомобілевоза набуває популярності: за 2013 рік перевезено близько 2 500 автомобілів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в пасажирському поїзді сполученням Київ - Ужгород - Київ, який почав курсувати з 27 грудня 2013 року, у вагонах-автомобілевозах було перевезено 70 машин.

В «Укрзалізниці» нагадали, що, за бажанням пасажира, при замовленні послуги перевезення автомобіля з допомогою вагона-автомобілевоза у складі поїзда сполученням Київ - Ужгород - Київ йому бронювалися місця на цю поїздку в купейному вагоні згідно з кількістю місць в автомобілі.

Також повідомляється, що з 1 лютого 2014 року вищезазначена послуга в поїзді, що з'єднує столицю з Ужгородом, буде призупинена у зв'язку з відсутністю сезонного попиту і може поновитися у період підвищення попиту на пасажирські перевезення на травневі, новорічні та різдвяні, а також інші свята.

Разом з тим, вагони-автомобілевози продовжать курсувати у складі поїздів, що з'єднують столицю з Сімферополем і Дніпропетровськом.

У прес-службі також повідомили, що в літньому графіку руху пасажирських поїздів «Укрзалізниця» планує включити вагон-автомобілевоз до складу поїзда сполученням Сімферополь - Львів - Сімферополь.

Як повідомляв УНІАН, залізниці країни за 10 місяців 2013 року у вищевказаних спеціальних вагонах у складі поїзду № 12/11 за маршрутом Київ - Сімферополь - Київ перевезли 1424 автомобіля, у поїзді № 80/79 за маршрутом Київ - Дніпропетровськ - Київ - 751 автомобіль.

«Укрзалізниця» з 27 грудня 2013 року по 11 січня 2014 року включила вагон-автомобілевоз до складу поїзда № 537/538 за маршрутом Київ - Ужгород, а з 12 січня по 31 січня - до складу поїзда № 81/82 цього ж напрямку, при перевезенні яких надала автовласникам безкоштовний проїзд у купейних вагонах поїздів у цьому напрямку.

Довідка УНІАН. Вагон-автомобілевоз - цілісний металевий вагон, всередині якого передбачені спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. Його місткість 6-7 автомобілів, у залежності від їх габаритів.

Базовий тариф за перевезення 1 тонни автомобіля (без додаткових платежів) за маршрутом Київ - Ужгород становить 588 грн, Київ - Сімферополь - 633,6 грн, Київ - Дніпропетровськ - 385,2 грн.