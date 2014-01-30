Одеська залізниця збільшила перевезення зернових на 58,3%

Обсяг зернових, відвантажених і перевезених Одеській залізниці (ОЗ) в період з 1 по 28 січня 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 58,3% - до 327,7 тис. тонн з 207 тис. тонн, а також збільшилися обсяги перевезень інших номенклатур вантажів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«З початку року Одеська залізниця перевиконала торішні показники навантаження нафти, зерна, макухи та продовольчих товарів», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в період з 1 по 28 січня 2014 року Одеська залізниця скоротила перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 6,3% - до 1,5 млн тонн з 1,6 млн тонн, задіявши при цьому 24,192 тис. вагонів.

За даними прес-служби, за вказаний період Одеська магістраль відзначає зростання обсягів перевезень таких номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року: лісових вантажів - у 2,1 рази - до 16,7 тис. тонн, нафти - на 52,5% - до 52,5 тис. тонн, продовольчих товарів - на 28,2% - до 14,1 тис. тонн, макухи - на 14,3% - до 61,5 тис. тонн, будівельних матеріалів - на 3,7% - до 175,3 тис. тонн.

Також повідомляється, що за вказаний період середня вага вантажного поїзда склав 3,334 тис. тонн, а середня технічна швидкість - 46,6 км/ч.

Оборот вантажного вагона склав 3,80 доби, а оборот місцевого вагона - 2,87 доби.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізничним транспортом України з 1 по 28 січня 2014 року, збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 3,1% - до 24,6 млн тонн.

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Довідка УНІАН. У 2013 році Україна зібрала рекордний за роки незалежності врожай зернових, який у чистій вазі склав 61,5 млн тонн. Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 32,5 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

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