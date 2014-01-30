Роботу митних постів посилять через погіршення погодних умов

Міністр доходів та зборів України Олександр Клименко доручив керівникам регіональних митниць у зв'язку з погіршенням погодних умов перевести на посилений режим роботу тих митних постів, де буде спостерігатися накопичення пасажиропотоку, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Для зручності громадян і транспортних засобів, що перетинають кордон України, буде організовано посилений режим роботи митних пунктів, а всі митні процедури будуть здійснюватися максимально оперативно. Крім того, у разі виникнення екстрених ситуацій через погодні умови, митниці Міндоходів повинні бути готові надати всю необхідну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Клименко доручив керівникам територіальних органів міністерства в західних областях посилити роботу щодо забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету з урахуванням тих ризиків, які актуалізувалися через політичну ситуацію.

«Цей результат повинен бути досягнутий виключно за рахунок роз'яснювальної роботи під час зустрічей з бізнесом для підвищення добровільності сплати податків», - повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міндоходів повідомили, що співробітники міністерства працюють у штатному режимі, незважаючи на масштабні акції протесту в Києві. У Міндоходів також підкреслили, що відомство продовжує в повному обсязі виконувати свої функції з адміністрування податків, зборів та митних платежів. Клименко доручив забезпечити роботу всіх сервісних центрів, митних пунктів та структурних підрозділів міністерства в штатному режимі, щоб «громадяни і бізнес могли безперешкодно реалізувати свої громадянські обов'язки і права».

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