Кабмін затвердив угоду з РФ про перехід через Керченську протоку

Кабінет міністрів України затвердив підписану 17 грудня 2013 року в Москві угоду з урядом Російської Федерації про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на в.о. віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула.

«Документом передбачено, що сторони в 2014 році після проведення інженерно-геологічних досліджень спільно розроблять техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту», - цитує прес-служба Вілкула.

В ТЕО будуть проаналізовані існуючі та прораховані перспективні потоки вантажів і пасажирів, буде визначений майбутній тип транспортного переходу (тунель або міст), варіанти проектування і будівництва. На підставі цього ТЕО буде також розглядатися рішення про перспективи будівництва транспортного переходу.

Координувати роботу буде Міністерство інфраструктури України і Міністерство транспорту Російської Федерації.

«Безпосередню реалізацію проекту буде забезпечувати Державне агентство автомобільних доріг України та Федеральне дорожнє агентство Російської Федерації», - повідомив Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року за підсумками шостого засідання українсько-російської міждержавної комісії було підписано Угоду про спільні дії з організації будівництва та поетапної реалізації проекту створення транспортного переходу через Керченську протоку.

