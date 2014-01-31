«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила закупівлю комплектів постільної білизни на 21%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила закупівлю комплектів постільної білизни для пасажирських поїздів порівняно з 2012 роком на 20,9% - до 289 628 комплектів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, залізниці країни закупили 282 313 комплектів постільної білизни з бязі, 7 315 - з сатину, а також 19 514 літніх і 39 955 зимових ковдр.

Згідно з повідомленням, закупівля постільної білизни здійснюється щорічно, так, у 2012 році залізниці придбали 365 994 комплекта, а в 2011 - 418 144.

Також повідомляється, що у вагонах СВ заміна комплектів постільної білизни здійснюється кожні два роки. У купейних і плацкартних вагонах постільна білизна оновлюється кожні 1,5 року.

Термін служби зимових і літніх ковдр складає 4 роки.

За даними прес-служби, усього в пасажирських поїздах залізниць країни налічується близько 900 тис. комплектів постільної білизни.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення пасажирів у порівнянні з 2012 роком на 0,4% - до 483,3 млн осіб.