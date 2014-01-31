Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку обійдеться в 1,5-3 млрд дол.

Приблизна вартість будівництва транспортного переходу через Керченську протоку становитиме від 1,5 до 3 млрд дол., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України.

Згідно з повідомленням, будівництво триватиме від 4 до 5 років. Окупиться перехід орієнтовно за 5-10 років. Передбачається співфінансування сторін на паритетних засадах, для чого планується створення спільного російсько-українського підприємства.

«Цей важливий інфраструктурний проект сприятиме забезпеченню і розвитку надійного і стабільного цілорічного транспортного сполучення. А для України, яка є, так би мовити, сполучним вузлом між Європою і Азією, між Заходом і Сходом, просто необхідно використовувати цю перевагу», - цитує прес-служба урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ, країнами-учасницями СНД, Євразійського економічного співтовариства і іншими регіональними об'єднаннями Валерія Мунтіяна.

За його словами, вже створена спеціальна міжурядова робоча група, яка на першому етапі запропонує місцеположення і основні технічні параметри транспортного переходу.

«Це могутній, перспективний проект, й інвестиції по ньому обов'язково будуть. У ньому зацікавлені великі гравці: Європа, РФ, Китай і Казахстан. Тому він має сильний мультиплікаційний ефект і стимулює розвиток транзитного потенціалу країни, що забезпечить збільшення валютних надходжень і підвищить рівень глобальної конкурентоспроможності України», - сказав Мунтіян.

За даними Мінекономрозвитку, в даний час розглядається кілька варіантів переходу. Перший - тільки автомобільний міст, другий - до автостради додасться залізнична магістраль, третій - передбачає ще і газопровід. Четвертий варіант включає все перераховане плюс прокладання високовольтної електромережі. При цьому на розробку відповідного ТЕО піде близько 6 місяців.

Крім того, будівництво моста могло б скоротити шлях із Херсона (Україна) до Новоросійська (РФ) на 450 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці січня затвердив підписану 17 грудня 2013 року в Москві угоду з урядом Російської Федерації про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Угоду про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку було досягнуто за підсумками 6 засідання Російсько-Української міждержавної комісії.