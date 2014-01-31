"Укрзалізниця" обмежила відправку вантажів в Одеський і Бердянський порти

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") ввела тимчасові обмеження на відправку вантажів в Одеські, Бердянські морські торговельні порти у зв'язку з несприятливими погодними умовами, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Введення вищезазначених обмежень обумовлено тим, що виробничі потужності Одеського та Бердянського морських портів через складні погодні умови не можуть прийняти понад 400 вантажних вагонів.

«Порти поки не можуть прийняти вагони, і це обмеження буде тимчасовим до стабілізації ситуації у цих портах, а щодо інших портів поки інформації немає», - уточнили в прес-службі.

Як раніше повідомили в прес-службі Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції) з посиланням на наказ інспекції від 27 січня 2014 року, з 00.00 28 січня оголошено початок льодової кампанії в Дніпро-Бузькому регіоні (Бузько-Дніпровсько-Лиманському та Херсонському морському каналах), а з 25 січня - оголошена льодова кампанія в Херсонському порту, з 26 січня - у Миколаївському, з 28 січня - в Білгород - Дністровському та Маріупольському портах.

Як повідомив у прес-службі Одеського морського порту з посиланням на розпорядження капітана порту, 30 січня 2014 року Одеський морський порт також оголосив льодову кампанію в зв'язку з льдоутворенням.

Плавання суден здійснюється у складі льодових караванів під льодовим проведенням криголамних буксирів.